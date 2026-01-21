Alghe rosse ovunque, sospinte dalla forza del mare e dal vento di scirocco che negli ultimi giorni ha battuto con decisione la costa cagliaritana. Un colpo d’occhio sorprendente quello apparso al Poetto, dove grandi quantità di alghe, normalmente adagiate sui fondali marini, sono state trascinate a riva dalla mareggiata, arrivando in alcuni tratti fino alla strada pedonale del lungomare.

Un fenomeno raro e affascinante, che ha trasformato l’arenile in uno scenario inedito, segnato da ampie chiazze rossastre e da un’atmosfera quasi primordiale. La violenza delle onde ha temporaneamente ridisegnato il volto della spiaggia, regalando a residenti e visitatori un’immagine del Poetto potente e fuori dal comune.

A documentare l’evento è stato R.D., fotografo cagliaritano per passione, da anni attento osservatore dei fenomeni naturali che si manifestano ciclicamente lungo il litorale. Con costanza e sensibilità, e spesso sfidando condizioni meteorologiche avverse, ha raccontato attraverso le immagini eventi eccezionali che hanno interessato la costa, alcuni dei quali di rilievo anche nazionale.

Il litorale di Cagliari si conferma così un vero osservatorio naturale, capace di sorprendere in ogni stagione. Mareggiate, accumuli di posidonia, variazioni della linea di costa e, come in questo caso, l’emersione di specie che solitamente restano nascoste sotto la superficie del mare, testimoniano la forza e la dinamicità dell’ecosistema costiero.

Ancora una volta il Poetto si rivela molto più di una spiaggia: un luogo in continuo mutamento, dove vento e mare dialogano senza filtri, offrendo spettacoli naturali intensi e inattesi