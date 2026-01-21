Disagi e preoccupazione per i lavoratori che ogni giorno percorrono la Statale 195. A segnalarli è un dipendente della Saras che, partendo da Cagliari, si è trovato costretto a utilizzare il percorso alternativo a causa dell’interruzione del tratto stradale, ma senza adeguate indicazioni, soprattutto nelle ore notturne.

«Dopo aver sbarrato i tratti non percorribili – racconta – non sono stati installati segnali chiari per identificare il percorso alternativo. Questa mattina alle 5 era davvero difficile orientarsi: buio, assenza di indicazioni e strade poco conosciute rendono il tragitto non solo complicato, ma anche pericoloso».

Una situazione che riguarda numerosi lavoratori, molti dei quali viaggiano nelle prime ore del mattino o a fine turno, quando la visibilità è ridotta. L’assenza di segnaletica temporanea, luminosa o rifrangente, aumenta il rischio di incidenti e crea confusione tra gli automobilisti.

«Considerando che il ripristino della ss195 richiederà molto tempo – prosegue l’uomo – sarebbe fondamentale segnalare meglio i percorsi alternativi, per garantire sicurezza e permettere a tutti di arrivare al lavoro senza rischi».

L’appello è rivolto agli enti competenti affinché intervengano con urgenza, migliorando la segnalazione stradale e fornendo indicazioni chiare e visibili anche di notte. Una richiesta di buon senso, che mette al centro la sicurezza di chi ogni giorno si sposta per lavorare.