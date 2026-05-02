Il mondo dello sport cagliaritano e del tennis piangono la prematura scomparsa di Alessia Mereu. La stimata dirigente , Coordinatrice del Tennis Settore Femminile per UISP Cagliari e per UISP Sardegna, si è spenta improvvisamente a soli 55 anni. Mereu è stata per anni promotrice di eventi importanti in città grazie alla sua competenza e professionalità.

“CIAO ALESSIA, COLONNA DEL TENNIS FEMMINILE”, il saluto commosso dell’ UISP di Cagliari.

“Il mondo dello sport cagliaritano e sardo si ferma per dare l’ultimo saluto a una grande dirigente. Alessia Mereu, Coordinatrice del Tennis Femminile per la UISP di Cagliari e Sardegna, ci ha lasciati, lasciando un vuoto immenso in tutti noi.”

“La scomparsa di Alessia lascia un vuoto in tutta la nostra famiglia sportiva”, le parole del responsabile del tennis a Cagliari Sergio Loi “Vogliamo ricordare Alessia non solo per il suo prezioso ruolo di dirigente, ma soprattutto per la sua passione genuina per il tennis e per l’energia positiva che infondeva in ogni progetto che seguiva con noi”.

L’ultimo saluto ad Alessia si terrà oggi sabato 2 maggio alle ore 15:30 presso la parrocchia Madonna della Fede, a Is Bingias a Pirri.