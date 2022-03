Quartu Sant’Elena, arrestato un 39enne per maltrattamenti in famiglia.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, ieri sera gli Agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno tratto in arresto in flagranza un uomo, 39 anni, autore di maltrattamenti e minacce nei confronti della famiglia.

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, quando gli Agenti sono intervenuti in un’abitazione di Quartu Sant’Elena dove era stata segnalata una lite familiare in atto: un uomo, in forte stato di alterazione, dopo aver inveito e minacciato i familiari presenti, ha aggredito fisicamente uno di loro. I poliziotti sono riusciti a mettere in sicurezza l’aggressore e ad accompagnato in stato di arresto presso gli uffici del Commissariato in attesa del rito di convalida, fissato per la mattinata odierna.