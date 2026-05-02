Se ne è andato a soli 34 anni Marco Dessì, cuoco di talento di Guspini vittima di un terribile incidente la notte scorsa lungo la 196.

Intorno a mezzanotte e mezzo Dessìche si trovava alla guida di una Ford Focus mentre percorreva il tratto stradale al chilometro 14+500. Per ragioni ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto, uscendo dalla carreggiata e finendo fuori strada in un impatto violentissimo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Serrenti e Villasor, insieme ai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sanluri, che hanno eseguito i rilievi tecnici e gestito la viabilità durante le operazioni di messa in sicurezza dell’area.