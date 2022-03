Cagliari, rivoluzione a Monte Claro: mega pista ciclabile, parcheggio e nuova illuminazione

Una pista ciclabile all’interno di Monte Claro. Capace di collegare l’ingresso della Cittadella della salute di via Romagna col parcheggio di via Cadello e di raggiungere l’accesso via Campania e la biblioteca provinciale. E in generale mettendo l’area verde, i campi sportivi e la biblioteca in connessione rapida ed ecologica col polo sanitario e le scuole della zona (Pacinotti e Leonardo). Il progetto ha l’ok del sindaco metropolitano Paolo Truzzu e prevede anche la riqualificazione del parcheggio davanti alla biblioteca e l’illuminazione del parco.

I tracciati saranno tre: il più importante metterà in collegamento l’accesso alla Cittadella sanitaria di via Romagna col parcheggio dei campi sportivi di via Cadello, snodandosi all’interno del parco. Dalla pista principale ne partiranno poi altre due: la prima sale verso la biblioteca di Villa Clara “Emilio Lussu” e la seconda arriva all’ingresso di via Mattei affacciandosi su via Campania e via Liguria

Sarà lunga 1 km e 261,1 metri con una pendenza tale da poter essere percorsa agevolmente a piedi o con mezzi, a pedalata manuale o assistita in modo da consentire la sua fruizione anche a soggetti con mobilità ridotta. Trecento mila euro il costo complessivo dell’intervento.

Tecnicamente si tratterà di una “pista ciclabile di bypass urbano” all’interno del parco. Secondo la Città metropolitana dovrà “sensibilizzare verso un modello di vita di qualità e verso l’uso di sistemi di mobilità sostenibile, incrementare la fruibilità del parco da parte degli utenti e dei lavoratori della Biblioteca di Villa Clara, e innestare un’arteria cittadina di bypass che assolva all’interconnessione fra diverse funzioni urbane (scuole, ASL, parco) mediante lo stimolo all’uso di mezzi a ridotto impatto, stimolare la connessione fra il parco e la rete ciclabile cittadina e accrescere il senso di sicurezza e del presidio del parco nelle ore notturne”.

La pista si integra con i percorsi già esistenti al fine di garantire la maggiore fruizione del parco ed allo stesso tempo è progettata in continuità con la rete ciclabile esistente del Comune di Cagliari.

“Questa percorso ciclopedonale, si inserisce nell’ambito dei progetti sulla mobilità sostenibile, che sta portando avanti la città metropolitana”, dichiara Antonello Floris, delegato alla Mobilità della Città metropolitana, “si tratta di un nuovo percorso, immerso nel verde e sicuro per le famiglie, che collegherà la viale Ciusa, la via Romagna con la via Cadello, attraverso un percorso indicato e fruibile per le persone con disabilità motorie, in quanto le pendenze longitudinali non superano al 5%. Successivamente, ma non è oggetto di questo intervento, verrà vagliata la possibilità di un eventuale collegamento con il percorso ciclopedonale che sorgerà ai piedi del seminario con il parco di San Michele”.