Quartu, ok al bus navetta per il Poetto: “Una fermata anche a Mari Pintau”

Approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Quartu la mozione (primo firmatario Michele Pisano di FdI) per fare in modo che la città sia collegata con il lungomare Poetto con un bus navetta. “Dopo un’intensa discussione si è arrivati a condividere una proposta di delibera con cui impegniamo la Giunta a individuare tutte le iniziative necessarie ad avviare il servizio di bus navetta per il Poetto e il litorale, coinvolgendo i soggetti a qualsiasi modo interessanti e individuando fermate e parcheggi di scambio”, spiega, dopo l’ok bipartisan ricevuto dai consiglieri, Pisano.

“Ho messo in evidenza anche l’importanza di trovare delle soluzioni per Mari Pintau, un’area che soffre il caos parcheggio e gioverebbe di un servizio di bus navetta. Ora l’auspicio è che l’amministrazione lavori per far sì che questa azione si concretizzi, a vantaggio dei cittadini e dell’ambiente”.