Cagliari, la denuncia: “Seguita e molestata da un uomo in via Toscana”

“Seguita e molestata” dopo essere scesa da un pullman a Cagliari. A raccontare ciò che le è successo ieri sera, attraverso un post pubblico su Facebook che sta già girando su centinaia di bacheche, è una ragazza di ventotto anni, Erika F. “Alle 20:30, una volta scesa dal Ctm, sono stata seguita e molestata insistentemente da un uomo sui 35-40 anni, alto 1.60, giacca in pelle e basco nero, carnagione olivastra, capelli e barba scura”. L’uomo avrebbe insistito “sull’accompagnarmi a casa e andare assieme non si sa dove. Dopo avergli urlato contro di allontanarsi e averlo minacciato di ripercussioni fisiche ho deciso di stare ferma dov’ero ed evitare così che mi seguisse fino a casa”. In quei momenti, stando al racconto-denuncia della giovane, “ho chiesto aiuto a un signore che usciva dal suo studio medico”, che “l’ha a sua volta minacciato mentre era al telefono con la polizia. Solo dopo aver appurato che la pattuglia era in arrivo ha finalmente deciso di andare via”.

Erika F. spiega che “andrò a formalizzare la denuncia in questura. Il fatto è successo in via Toscana, vi chiedo di stare attenti/e e segnalare alla polizia il soggetto nel caso doveste vedere una persona che corrisponde alla descrizione e ha degli atteggiamenti sospetti”.