Non si tratterebbe di un incidente ciò che è avvenuto ieri sera all’incrocio tra via Pinelli e via dell’Industria a Torino. Una donna di 24 anni avrebbe tentato di investire volontariamente il suo ex amante ma ha travolto il figlio di 5 anni che si trovava con lui.

Il piccolo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale infantile Regina Margherita ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto riportato da La Stampa fra i due ci sarebbe stato prima un litigio, poi la ragazza- una volta salita in macchina- si sarebbe scagliata contro l’uomo, che è riuscito a spostarsi per tempo.

Dopo aver travolto il piccolo la giovane ha tentato la fuga ma è stata rintracciata poco dopo dai carabinieri che l’hanno fermata per tentato omicidio d lesioni.