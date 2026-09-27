Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno prontamente spento le fiamme e arginato i danni.

È accaduto ieri sera, il bagliore e il fumo erano ben visibili in buona parte del territorio: i residenti hanno immediatamente allertato la centrale dei vigili del fuoco, preoccupati che il rogo potesse estendersi ulteriormente. Non solo case e altri terreni, infatti, anche una colonia felina, campi sportivi e una scuola elementare sono situati nelle vicinanze.

Non è la prima volta che il fuoco minaccia la zona: ogni anno infatti si registrano roghi sempre nello stesso punto.