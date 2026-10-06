Domani l’erogazione idrica sarà regolarmente garantita nel litorale di Quartu Sant’Elena. I tecnici di Abbanoa effettueranno delle manovre in rete che consentiranno di circoscrivere al centro urbano l’interruzione dalle 10.30 alle 17 necessaria per poter eseguire un delicato intervento di riparazione su uno dei principali nodi idrici della città nei pressi della rotatoria tra viale Colombo e via Marconi. La chiusura sarà effettuata dai serbatoi di Sa Serrixedda e non riguarderà il litorale: il territorio da Margine Rosso fino a Geremeas sarà regolarmente alimentato dall’acquedotto “Sud Occidentale” che non subirà alcuna interruzione. Saranno regolarmente riforniti i tre grandi serbatoi pensili della fascia costiera dai quali dipende l’approvvigionamento delle località nei quali è presente la rete idrica gestita da Abbanoa.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.