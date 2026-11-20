Dal Cas di Monastir a Rozzano, in provincia di Milano: lo strano viaggio di un telefono rubato domenica 8 novembre a una donna che lo custodiva in tasca.

Si sospetta che sia partito i giorni scorsi assieme a chi lo ha sottratto illegalmente e, nonostante il telefono sia stato bloccato e inizializzato, ogni tanto il gps lo rileva ancora.

Del fatto sono state informate le forze dell’ordine, con la speranza che il responsabile del furto possa essere identificato.

Il telefono era custodito dentro la tasca del cappotto, la proprietaria è stata derubata tra via Manno e via Garibaldi tra le 17.05 e le 17.20. Geolocalizzato la notte stessa al Cas di Monastir, non è stato possibile recuperarlo. Ieri sera, la sorpresa: il telefono vagabondo è stato rilevato a Rozzano, provincia di Milano.