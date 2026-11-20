Prosegue senza sosta l’offensiva dei Carabinieri contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio quartese. Nella giornata di oggi, i militari della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 38enne dell’hinterland ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione rappresenta l’epilogo di una mirata attività info-investigativa condotta sul territorio, finalizzata a reprimere le piazze di spaccio locali e a garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza. A seguito dei sospetti maturati durante i servizi di osservazione e controllo, i militari hanno deciso di procedere a una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagato.

L’intuizione degli operanti ha trovato immediato riscontro: all’interno dell’immobile; accuratamente occultati, i Carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro:

• quasi 40 dosi di cocaina, già suddivise e pronte per essere immesse sul mercato illecito;

• circa 80 grammi di marijuana;

• 250 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio e ritenuti provento dell’attività di spaccio;

• vario materiale idoneo alla pesatura e al confezionamento dello stupefacente.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.