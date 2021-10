Quartu, dopo il nuovo mercato viale Colombo a senso unico: “Sarà la strada per il mare”

Un mercato, vecchio e fatiscente, da demolire per realizzare una piazza davanti al Comune, con stalli sotterranei. E un nuovo mercato da realizzare in viale Colombo, che dovrà diventare a senso unico. Tutte le auto in direzione Poetto, una vera e propria rivoluzione del traffco, quella alla quale pensa il sindaco di Quartu Sant’Elena, Graziano Milia. Nella strada simbolo dello shopping e del food, con decine di locali “glamour” aperti negli ultimi anni e un mare di tavolini, il primo cittadino immagina di realizzare “la strada verso il mare”. Le auto in ingresso dal viale Marconi continuerebbero a poter svoltare nel viale e avrebbero praticamente il doppio dello spazio per raggiungere il Poetto. E per le macchine di ritorno dalla spiaggia? Un’ipotesi potrebbe essere quella di sfruttare ancora di più via della Musica, o via San Benedetto. Anche perché, va detto, altre alternative non ce ne sono.

“Occorre valutare la possibilità del viale Colombo a senso unico verso il mare, per rilanciarla definitivamente e rilanciare tutti i negozi che ci sono su entrambi i lati”, spiega Milia a Casteddu Online, “facendola diventare la strada per il mare”. Un cambiamento importante e radicale, quello prospettato dal sindaco, che potrebbe incontrare il favore, a livello politico, anche della minoranza che siede tra i banchi di via Eligio Porcu. “Ragioniamo tenendo conto del quadro generale della zona, come è stato prospettato anche da consiglieri quali Francesco Piludu e Tonio Pani”.