Con l’ok alla variazione di bilancio da 60 milioni approvata ieri in tarda serata in consiglio comunale a Cagliari, è definitivo l’addio alla metro per il Poetto

Il Comune di Cagliari cambia strategia e punta sui bus elettrici al posto della nuova tratta metrotranviaria verso il Poetto. Quasi 20 milioni di euro saranno destinati al nuovo sistema: 17,9 milioni per le infrastrutture di ricarica e 2 milioni per attivare una linea BRT con autobus elettrici autosnodati da 18 metri, corsie preferenziali e frequenze elevate.

La rimodulazione delle risorse prevede inoltre interventi per la riqualificazione delle aree attorno alle fermate della metropolitana, il potenziamento della rete metrotranviaria esistente e il miglioramento della viabilità lungo viale Marconi, Is Pontis Paris e viale Sant’Avendrace.

La scelta segna di fatto la rinuncia alla metrotranvia per il Poetto.