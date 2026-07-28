Stop alla raccolta della plastica in piena stagione turistica: dopo l’emergenza blackout e acqua arriva quella dei rifiuti.

Da Pula a Maracalagonis la criticità è la stessa a causa della chiusura dell’impianto che gestisce il riciclo del rifiuto della differenziata.

La grave criticità sta interessando la filiera nazionale del riciclo della plastica, a partire da oggi, è stata temporaneamente sospesa la raccolta degli imballaggi in plastica nei Comuni serviti da Gesenu.

Considerati i disagi che la situazione sta causando ai cittadini e ai numerosi turisti che in questo periodo visitano il nostro territorio, questa mattina il Sindaco di Pula Walter Cabasino ha inviato una comunicazione alla Prefetta Paola Dessì, alla Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, all’Assessora regionale della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi e, per conoscenza, all’Assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu.

Il Comune comunica ai cittadini di continuare a separare correttamente gli imballaggi in plastica dagli altri rifiuti, di non esporre i mastelli o i sacchi della plastica nei giorni di raccolta.

Di non conferire la plastica presso gli ecocentri o i centri comunali di raccolta, fino a nuova comunicazione.

“L’Amministrazione Comunale si è inoltre attivata per individuare una piattaforma alternativa da utilizzare fino al ripristino del regolare funzionamento dell’impianto SO.MA.RICICLA Srl.

Sarà nostra cura fornire tempestivi aggiornamenti e comunicare la data di riattivazione del servizio”.

Dalla parte opposta della costa la situazione non cambia, la sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda: “Corrente, acqua, plastica.

Vorrei essere ironica ma i cittadini si aspettano soluzioni e quindi zero tempo per ridere.

La sospensione della raccolta della plastica è una criticità nazionale della filiera del riciclo, non una scelta del Comune di Maracalagonis.

Il nostro compito è informare con trasparenza e sollecitare chi di competenza affinché il servizio riprenda nel più breve tempo possibile.

Noi stiamo già lavorando a una soluzione sperando di risolvere”.