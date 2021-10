Esce di strada a causa di un colpo di sonno, 21enne gravissimo a San Vito.

Alle 9,10 di oggi i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito e della Stazione di Muravera sono intervenuti in località Piddia a San Vito, sulla nuova statale 125 al km 37 + 650, per un sinistro stradale: una Fiat Grande Punto, condotta da un 21enne residente a Genoni, dopo aver perso il controllo per un probabile colpo di sonno, ha perso aderenza ed è uscita lateralmente dalla sede stradale, abbattendo il guard rail e ribaltandosi lateralmente su se stessa, sino a terminare la corsa su un albero a margine di una strada secondaria. Un passante che stava percorrendo la stessa strada ha visto il veicolo ribaltato e ha attivato i soccorsi. Il conducente, sbalzato al di fuori del veicolo, è stato ritrovato nelle vicinanze dell’auto. Il sinistro sarebbe avvenuto alle prime luci dell’alba. Il giovane ferito è stato trasportato dal 118 all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso, e fortunatamente non versa in pericolo di vita.

Rilievi a cura della Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Vito