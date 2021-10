Sestu, rombo delle moto e jet “supersonici” al campo volo: “Così raccogliamo fondi per salvare gli animali”

Sarà una vera e propria battaglia tra aeromodelli, con Jet “supersonici” radiocomandati, dotato di propulsori a reazione capaci di superare i 400 km orari di velocità. Sono questi alcuni ingredienti della manifestazione in programma domenica 24 ottobre 2021 con raduno campo volo Gas di Sestu. In contemporanea su terrà anche il motoraduno accompagnato da musica e steeet food, per un mega evento culturale ideato dall’associazione Criminalbike con l’obiettivo benefico di raccogliere fondi da destinare all’associazione nazionale AnimaLiberAction, che nel corso degli ultimi due anni ha destinato numerose risorse, per un ammontare di diverse migliaia di euro, per aiutare i rifugi e gli animali in difficoltà della Sardegna.

Negli ultimi 6 mesi, infatti, sono stati vaccinati più di 100 cani randagi della provincia di Cagliari, da destinare alle adozioni estere. L’ingresso all’evento è gratuito per tutti, mentre i fondi da devolvere in beneficenza, sono arrivati tramite donazioni eseguite direttamente dagli sponsor.