Circa 13 milioni di euro saranno destinati alla riqualificazione di viale Marconi e dello svincolo di Is Pontis Paris, uno dei principali nodi della viabilità tra Cagliari, Monserrato, Selargius e Quartu Sant’Elena. L’ha deciso il consiglio comunale di Cagliari approvando la variazione di bilancio da 60 milioni di euro. Un’area strategica per la mobilità dell’intera città metropolitana, dove il traffico quotidiano genera da anni rallentamenti e criticità. Le risorse serviranno a riorganizzare i flussi di circolazione lungo viale Marconi, migliorare la funzionalità dello svincolo di Is Pontis Paris, eliminare i punti di conflitto più pericolosi e mettere in sicurezza le intersezioni, con l’obiettivo di rendere più fluido e sicuro uno degli assi viari più congestionati dell’area di Cagliari.