Si riaccende lo scontro tra il Gruppo Sogaer e le organizzazioni sindacali. La Uiltrasporti Sardegna denuncia il mancato rispetto della pre-intesa sottoscritta il 9 giugno e annuncia un’assemblea del personale, con la prospettiva di nuove iniziative di mobilitazione e di azioni legali.

Secondo il sindacato, l’accordo raggiunto al termine di oltre otto mesi di confronto rappresentava un punto di equilibrio tra azienda e lavoratori. L’intesa prevedeva la definizione delle pendenze relative alle indennità per ferie, lavoro domenicale e dispositivi di protezione individuale, oltre al riconoscimento di un bonus compensativo per il mancato premio di risultato del 2025 e all’avvio del confronto sul premio di risultato del 2026.

Proprio in seguito a quella pre-intesa, le sigle sindacali avevano revocato lo sciopero di 18 ore proclamato per il 13 giugno, confidando nel rispetto degli impegni assunti.

La situazione, però, è cambiata durante l’ultimo incontro convocato per la ratifica definitiva dell’accordo. La Uiltrasporti sostiene che il management del Gruppo Sogaer abbia presentato una nuova proposta che modifica quanto già concordato, eliminando una delle voci economiche previste nell’intesa.

“Gli impegni sottoscritti non possono essere modificati unilateralmente dalla Sogaer, siamo pronti a batterci affinché quanto già deciso venga rispettato”, afferma il sindacato, che definisce la decisione “inaccettabile”.

Per la Uiltrasporti la vicenda va oltre l’aspetto economico. “Non è in discussione soltanto un importo economico, ma il valore della parola data. Se un accordo sottoscritto può essere rimesso in discussione al momento della ratifica, viene meno il presupposto fondamentale su cui si fondano le corrette relazioni industriali: la fiducia reciproca”.

Il sindacato evidenzia inoltre come la modifica dell’intesa sia stata comunicata in un periodo in cui la normativa limita la possibilità di proclamare scioperi, circostanza che, secondo la Uiltrasporti, ridurrebbe gli strumenti di tutela a disposizione dei lavoratori.

Per questo è stata convocata per giovedì, dalle 12 alle 14, un’assemblea di tutto il personale del Gruppo Sogaer. Durante l’incontro saranno illustrate le ragioni della vertenza e verranno condivise con i lavoratori le possibili iniziative di mobilitazione e le azioni legali da intraprendere.

La Uiltrasporti ribadisce di non essere disponibile ad accettare “accordi al ribasso” e chiede al management del Gruppo Sogaer di tornare sui propri passi, rispettando integralmente gli impegni sottoscritti. Al momento non risultano dichiarazioni dell’azienda sulla vicenda.