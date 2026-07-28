Italia, il grande salto dliRanieri: sarà direttore tecnico della Nazionale e presidente del Club Italia.Il ct prescelto da Malagò è Roberto Mancini, ma la figura principale sarà quella del tecnico rossoblù. Per la prima volta la Nazionale ha un Presidente e sarà proprio Ranieri, che prende il posto di Maldini nel ruolo delicatissimo di direttore tecnico. Insomma un ruolo a dir poco fondamentale quello che ricoprirà Ranieri, nel tentativo di aiutare Mancini per i prossimi Europei e in vista della agognate nuova qualificazioni ai mondiali del 2030, dopo tre esclusioni clamorose. A sorpresa dunque Raniuweei, che si trovava in vacanza in Calabria, sta rientrando a Roma dove domani si terrà la conferenza di presentazione.