Sardara, 105 candeline sulla torta di Teresa Melis: il paese delle terme si conferma anche della longevità dei suoi abitanti, la super centenaria fa parte di un folto gruppo che ha superato il secolo di vita.

Ieri il sindaco Giorgio Zucca ha avuto “il piacere e l’onore di fare visita alla signora Teresa Melis, per portarle personalmente gli auguri e l’abbraccio dell’intera comunità di Sardara in occasione del suo straordinario traguardo: 105 anni.

Un momento particolarmente emozionante, condiviso insieme all’assessora Valeria Marras e all’assessore Antonio Mameli, ai suoi figli, alle nuore, al gruppo folk, a tutti gli ospiti del Centro Anziani, ed al personale che con grande affetto e professionalità assistono gli ospiti, tutto ciò ha contribuito a rendere questa giornata una bellissima festa di affetto e partecipazione.

Ciò che più ci ha colpito è stata la straordinaria lucidità della signora Teresa, la sua serenità e la sua presenza. Un esempio prezioso di come una vita lunga custodisca esperienze, sacrifici, valori e ricordi che rappresentano una ricchezza per tutti noi.

Sardara può oggi essere orgogliosa di avere ben 7 centenari.

Un dato che ci riempie di soddisfazione e che testimonia quanto i nostri anziani siano un patrimonio umano, culturale e sociale di inestimabile valore”.

L’Amministrazione comunale esprime che “sentiamo il dovere e il privilegio di essere vicini ai nostri anziani, di riconoscerne il valore e di continuare a coltivare quel legame tra generazioni che rende una comunità più unita e solidale.

La visita di ieri non è stata soltanto un momento celebrativo, ma un gesto di riconoscenza verso chi, con la propria vita, ha contribuito a costruire la storia della nostra comunità”.

Foto: Pierino Vargiu