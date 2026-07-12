“Aiutateci a trovare un appartamento in affitto o da comprare con la formula del riscatto”. Accade in un paese del Sud Sardegna, la coppia 5 anni fa ha deciso di andare a vivere in una casa fatiscente e disabitata di proprietà delle istituzioni locali. “In quel momento era l’unica soluzione per noi. L’abbiamo ripulita dalla spazzatura, pian piano l’abbiamo resa un pò più accogliente rifacendo il bagno, gli infissi, i muri.

Con le istituzioni abbiamo sempre interloquito ma a oggi niente è cambiato, se non che dobbiamo trovare un alloggio idoneo per i bambini”.

Possono pagare un canone ma niente trovano: “Chiediamo aiuto a tutti, siamo alla disperata ricerca di una casa in affitto o da acquistare con la formula affitto a riscatto”.