Un gigantesco rogo si è sviluppato nel giardino di una proprietà privata: i residenti, avvisati del pericolo, sono scesi in strada per spostare le vetture in sosta. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco e dei barracelli che hanno domato le fiamme prima che potessero raggiungere le altre abitazioni.

Notte di fuoco e paura quella appena trascorsa, con immagini impressionanti immortalate da alcuni presenti che mostrano la furia devastante del fuoco avvolgere la vegetazione di una casa.

Sul posto sono intervenute diverse squadre che hanno operato sino a quando l’incendio non è stato spento.