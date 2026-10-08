Pula festeggia il neo centenario Vicenzo Deidda: le sue testimonianze sono state raccolte in un video-archivio, disponibile presso il Museo Giovanni Patroni. Custode del ricordo della Pula che non c’è più, nei giorni scorsi è stato omaggiato dal sindaco a nome di tutta la sua comunità.

Uno scrigno di storia e cultura, in un secolo di vita ha visto il mondo cambiare e oggi si gode la meritata pensione assieme ai suoi affetti più cari. Il primo cittadino Walter Cabasino ha partecipato alla festa donando una targa a signor Deidda che ha indossato, per l’occasione, la fascia tricolore. “Custodisce con orgoglio il ricordo di una Pula che non c’è più – spiega il Sindaco Walter Cabasino – Le sue

testimonianze sono state raccolte in un video-archivio, disponibile presso il Museo Giovanni Patroni. Storie di duro lavoro, usanze,

tradizioni, e consuetudini che rischiavano di essere perdute e che invece, grazie al suo prezioso contributo, possiamo tramandare e far

conoscere alle generazioni future” ha espresso Cabasino.