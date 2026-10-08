Monserrato festeggia il suo primo derby cittadino dopo ben 15 anni: La Salle e Azzurra pareggiano 2 a 2. Militanti nel girone A della Prima categoria, la città ha celebrato l’evento all’insegna dei valori che lo sport trasmette.

Una bella giornata di sport quella vissuta domenica, sugli spalti c’era il pubblico delle grandi occasioni e in campo i giocatori che insieme al sindaco Tomaso Locci, all’assessora Fabiana Boscu e all’assessore Raffaele Nonnoi hanno celebrato l’evento. “Il primo derby cittadino di Monserrato in Prima Categoria dopo oltre 15 anni, tra La Salle e l’Azzurra. Una partita equilibrata, corretta e molto sportiva, conclusa con un giusto pareggio per 2 a 2.

Prima del fischio d’inizio, Roberto Murru ha voluto ricordare la figura di suo padre Salvatore, fondatore dell’Azzurra, dedicando un momento commovente a chi ha costruito con passione e sacrificio una società sportiva con l’obiettivo di tenere i ragazzi lontani dalla strada” ha espresso Locci.

“Continuate così, portate in alto il nome di Monserrato attraverso il calcio”.

Rispetto, collaborazione, inclusione sono solo alcuni principi che lo sport include assieme alle discipline: non solo correre dietro a un pallone, insomma, promuovere e divulgare i benefici di allenamenti e partite sono valori sui quali batte da sempre il Comune, per insegnare ai ragazzi, sin dalla tenera età, le buone regole da mettere in pratica anche nella vita.