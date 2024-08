Prezzi choc in un ristorante sardo: “50 euro per una triglia e quasi cento per due fregule”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il pesce costa più della carne, sin qui ci siamo. Ma se viene poi rivenduto in un ristorante a “peso d’oro”, forse c’è qualcosa che non va. Ecco lo scontrino con i prezzi, decisamente choc per tantissime persone, che si è visto staccare una coppia di cagliaritani che, per festeggiare un compleanno, lo scorso trentuno luglio hanno deciso di andare a cena in un ristorante nella zona di San Pantaleo, in Gallura, borgo pittoresco nell’area della Costa Smeralda. Una triglia a cinquanta euro, due piatti di fregule a novantasei, una bottiglia di vino 58. E stavolta, il “colletto” non è capitato a vacanzieri, ma a sardi. Dieci euro a testa per il coperto, poi subito settanta per un mix di crudo.

I venti euro a testa per il dessert, poi, sono l’amara ciliegina finale su un conto davvero da capogiro. 547 euro finali, la somma fa il totale: “Il titolare del ristorante ha poi fatto uno sconto solo perché conosce da tempo uno dei commensali. Ma, a prescindere, quelli sono i prezzi applicati a chiunque vada lì, davvero assurdi”, osserva, sdegnato, uno dei parenti della coppia cagliaritana.