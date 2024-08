Tragedia nelle acque di Portoscuso: sub muore durante una battuta di pesca in apnea

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia questa mattina nelle acque di Portoscuso. Un uomo è morto durante una battuta di pesca subacquea in apnea davanti alla Baia degli spagnoli. Probabilmente è stato colto da un malore improvviso e per lui non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato visto galleggiare dai bagnanti presenti sulla spiaggia, che lo hanno trasportato a riva e allertato i soccorsi. L’uomo indossava una muta ed era dotato di una boa di segnalazione. I medici del 118 arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul caso indaga la Guardia costiera di Portoscuso.