Cagliari, occhio alla truffa: “Trasporti gratis sui bus”, ma svuotano la carta di credito

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Occhio all’ennesima truffa a danno dei cittadini, in questo caso dei cagliaritani. CTM segnala la presenza di continue truffe su Facebook perpetrate da soggetti ignoti. Queste frodi riguardano la falsa promessa di una “carta dei trasporti pubblici in Cagliari” gratis, salvo poi chiedere i dati di una carta di credito.nCTM avvisa i propri clienti di utilizzare esclusivamente i canali ufficiali dell’azienda per ottenere informazioni e servizi. Si raccomanda di visitare esclusivamente il sito web ufficiale e le pagine social ufficiali di CTM. È di fondamentale importanza non inserire documenti o informazioni relative a carte di credito su link sponsorizzati e non verificati.

In risposta a questo ennesimo tentativo di truffa, è stata immediatamente informata la Polizia Postale e si è provveduto a segnalare a META. Si evidenzia che simili truffe si stanno diffondendo a livello nazionale, coinvolgendo anche altre città come Roma, Torino, Genova Palermo.

CTM è impegnata a garantire la sicurezza e la fiducia dei propri clienti e invita alla massima prudenza nel trattare dati, informazioni online e utilizzare carte di credito.