Sequestrati oltre 100 grammi di cocaina e più di 2.000 euro in contanti. Si è conclusa così un’indagine antidroga avviata grazie a una segnalazione sull’app YouPol, l’applicazione della Polizia di Stato che consente ai cittadini di segnalare anche situazioni legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La comunicazione riferiva di una presunta attività di spaccio gestita da un giovane che, per effettuare le consegne della droga a domicilio.

Un’informazione che non è passata inosservata agli investigatori dell’Aliquota Falchi, i quali hanno immediatamente avviato mirati accertamenti per verificare la fondatezza della segnalazione.

L’attività investigativa si è concentrata nel quartiere cagliaritano di Pirri, dove i poliziotti hanno predisposto specifici servizi di osservazione e appostamento nei pressi dell’abitazione del sospettato.

Proprio durante uno di questi servizi, gli agenti hanno notato transitare il giovane e hanno deciso di procedere al controllo.

Gli accertamenti sono stati successivamente estesi alla sua abitazione, consentendo agli investigatori di acquisire elementi a riscontro dell’ipotesi investigativa.

Il giovane è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato connessa alla detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Successivamente, all’esito del giudizio con rito direttissimo, nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.