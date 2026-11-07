Una squadra di pronto intervento della Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari è intervenuta dopo l’1:30 della notte per un incidente stradale avvenuto sull’Asse Mediano di Scorrimento, in direzione Poetto.

Per cause da accertare, un’auto ha perso il controllo, impattando sul guardrail e ribaltandosi sulla carreggiata, per poi essere tamponata da un’altra vettura in transito.

I Vigili del Fuoco hanno delimitato l’area e avviato le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Il conducente del veicolo ribaltato è stato soccorso e trasferito all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso in ambulanza dal personale sanitario. Dai primi accertamenti non risulterebbe in pericolo di vita.

Gli accertamenti e i rilievi di legge sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Cagliari