+E’ mancata all’affetto dei suoi cari ANTONIETTA AMBU
Ved. Pinna
Addolorati ne danno il triste annuncio le figlie Giovanna con Franco, Maria Luisa con Carlo e gli amati nipoti Noemi, Riccardo, Federico e Julie.
I funerali avranno luogo il giorno 9 novembre nella Parrocchia di San Paolo (Piazza Giovanni XXIII), ove alle ore 15,30 sarà celebrata la Santa Messa corpore praesenti.
Cagliari, 7 Novembre 2026 AG. FUN. GARAU ROBERTO – 070652214VIA SAN BENEDETTO, 29 – CAGLIARI Dal 1956 Agenzia funebre Garau S.C.S.Amm.re Roberto GarauSede operativa:Via San Benedetto, 29
Sede legale Via Messina, 3809100 CAGLIARITelefono (+39) 070 652214Cellulare (+39) 3396835201www.agenziagarau.it[email protected]