Paura al centro migranti di Monastir, un incendio è stato appiccato da un ospite: a fuoco arredi vari che hanno generato fumo e fiamme.

Il rogo è stato spento prontamente dai vigili del fuoco giunti sul posto.

Da quanto emerge, le fiamme sarebbero state appiccate da una persona con disturbi psichici che già in passato avrebbe causato problemi all’interno della struttura.

Rimane alta, dunque, l’attenzione nel centro di accoglienza straordinaria dove in questi giorni sono stati collocati gli ultimi migranti approdati sulle coste del sud Sardegna.