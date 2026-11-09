Chiuso dal 9 all’11 novembre 2026 il plesso della Scuola Primaria di via Santa Maria Chiara per derattizzazione.
Per consentire agli operatori incaricati di procedere con l’intervento, è stata disposta la chiusura temporanea, dal 9 all’11 novembre 2026, del plesso della Scuola Primaria di via Santa Maria Chiara dell’Istituto Comprensivo Pirri 1- Pirri 2.
Il provvedimento, considerato che la derattizzazione non consente lo svolgimento delle attività didattiche, è stato adottato con ordinanza n.115 firmata oggi, lunedì 9 novembre, dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda.
Prima della riapertura della struttura, dovranno essere effettuate l’aerazione e la pulizia dei locali disinfestati.