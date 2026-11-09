“Oltre cento parcheggi interdetti dal 23 ottobre 2024, una situazione che continua a trascinarsi senza una soluzione definitiva.” È la denuncia del sindacato Usb Sanità. “All’ARNAS Brotzu il problema della disponibilità degli stalli rappresenta ormai un disagio quotidiano per lavoratori, pazienti e familiari. Ma accanto alla mancata restituzione dei parcheggi emerge una questione altrettanto importante: la gestione complessiva delle aree di sosta, dei posti riservati e delle relative autorizzazioni.”

USB PI Sanità ritiene che sia arrivato il momento di fare piena luce su una vicenda che coinvolge precise responsabilità organizzative e gestionali, a partire dalle competenze della Direzione dei Lavori Pubblici.

«Siamo consapevoli che l’attuale Direzione aziendale abbia ereditato una situazione già esistente e che non tutto ciò che oggi non funziona sia riconducibile alle attuali responsabilità. Ma l’eredità di un problema non può trasformarsi in una giustificazione per mantenerlo irrisolto. Chi oggi dirige l’Azienda ha il dovere di verificare, intervenire e individuare una soluzione. Non si può continuare a scaricare sul passato ciò che oggi richiede decisioni e risposte concrete».

Angioni punta l’attenzione anche sull’attività della Direzione dei Lavori Pubblici e sulla necessità di ricostruire il percorso amministrativo e tecnico che ha portato all’attuale situazione.

«Non è più accettabile che, a distanza di tutto questo tempo, oltre cento posti auto continuino a essere indisponibili. Vogliamo conoscere lo stato effettivo degli interventi, le attività svolte, gli eventuali impedimenti tecnici e amministrativi e le ragioni per cui non si sia ancora arrivati al ripristino. La Direzione dei Lavori Pubblici deve fornire un quadro puntuale del proprio operato. È necessario verificare le responsabilità delle strutture e dei soggetti coinvolti, senza ulteriori rinvii».

LA QUESTIONE DEI PARCHEGGI RISERVATI: CHI DECIDE E IN BASE A QUALI REGOLE?

USB PI Sanità chiede inoltre chiarimenti sulla presenza di numerosi posti auto riservati ai direttori dei reparti e ad altri soggetti muniti di autorizzazione dell’Amministrazione.

Non è in discussione la possibilità che determinate funzioni aziendali possano richiedere specifiche agevolazioni per ragioni di servizio. È invece necessario conoscere quali siano i presupposti, i criteri e gli atti amministrativi che disciplinano tali assegnazioni.

«Vogliamo sapere quanti siano i posti riservati, a quali funzioni siano destinati, chi abbia disposto le assegnazioni e chi abbia rilasciato i relativi fogli di autorizzazione. Esiste un regolamento? Esistono disposizioni aziendali scritte? Quali sono i requisiti per ottenere un’autorizzazione e chi verifica che permangano le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio? Sono domande legittime alle quali l’Amministrazione deve rispondere con documenti e non con spiegazioni verbali».

Il punto è particolarmente rilevante in una situazione nella quale oltre cento stalli risultano ancora interdetti e il personale deve affrontare quotidianamente difficoltà per trovare parcheggio.

«Non stiamo chiedendo di eliminare le assegnazioni che rispondono a reali esigenze istituzionali o di servizio. Chiediamo che siano motivate, regolamentate e verificabili. Non possono esserci differenze di trattamento prive di una giustificazione chiara. Gli spazi aziendali devono essere gestiti secondo criteri oggettivi, trasparenti e conosciuti».

CHIAREZZA ANCHE SUL PARCO AUTO DELL’AMMINISTRAZIONE

USB PI Sanità ritiene inoltre necessario conoscere la consistenza e le modalità di utilizzo del parco auto aziendale, le eventuali assegnazioni e le disposizioni che ne regolano l’impiego. Anche in questo caso, trattandosi di beni e risorse aziendali, devono essere chiari i criteri di gestione e le relative responsabilità.

«Qui non si tratta di fare polemica contro qualcuno, ma di pretendere il rispetto di regole che devono valere per tutti. I lavoratori non possono continuare a subire disagi senza conoscere le ragioni delle decisioni aziendali. Chi ha responsabilità gestionali deve rendere conto del proprio operato. Chi rilascia autorizzazioni deve poter spiegare sulla base di quali disposizioni lo fa. E chi gestisce spazi e risorse pubbliche deve garantire trasparenza».

USB PI Sanità chiede pertanto alla Direzione generale dell’ARNAS Brotzu una relazione ufficiale sullo stato degli interventi, sulle attività svolte dalla Direzione dei Lavori Pubblici e sulle tempistiche necessarie per restituire alla collettività gli oltre cento parcheggi interdetti. Chiede inoltre una ricognizione dei posti riservati, delle relative autorizzazioni e dei criteri che ne regolano l’assegnazione, nonché chiarimenti sulle modalità di gestione del parco auto aziendale.

Il sindacato si riserva di valutare, sulla base della documentazione acquisita, ogni ulteriore iniziativa sindacale e amministrativa a tutela dei lavoratori e della corretta gestione delle risorse aziendali.

Gianfranco Angioni conclude:

«Non esistono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Non è possibile che la maggioranza del personale debba affrontare quotidianamente difficoltà mentre permangono situazioni di favore sulle quali non vengono fornite spiegazioni. Non ci interessa alimentare polemiche personali, ci interessa che le regole siano chiare e rispettate da tutti. Chi ha ereditato questa situazione ha oggi il dovere di risolverla, chi ha gestito le fasi precedenti deve rispondere del proprio operato per quanto di competenza. Dopo tutto questo tempo non accetteremo altre risposte evasive. Vogliamo atti, risposte e soluzioni concrete. La trasparenza non è una concessione dell’Amministrazione: è un dovere».