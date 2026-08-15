Dramma di Ferragosto a Genova. Un giovane di 26 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi cadendo dalla finestra di casa dopo un litigio con la sorella 18enne. Secondo quanto riportato

dal Secolo XIX, i due avrebbero prima discusso animatamente- forse per motivi economici- e il 26enne avrebbe colpito la sorella con un coltello. Dopo, per dinamiche in fase in fase d’accertamento, è precipitato.

Nulla da fare, purtroppo, per il giovane che è morto sul colpo. Non sono gravi invece le condizioni della sorella, trasportata in ospedale in codice giallo.

I carabinieri si stanno occupando di chiarire ogni aspetto della dolorosa vicenda.