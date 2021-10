Pericolo crolli, ratti giganti e fogne a cielo aperto: l’orrore di via Bosco Cappuccio a Cagliari

“Incredibile la situazione a pochi passi dalla case comunali dietro piazza San Michele dove cittadini non possono più vivere dal fetore”, denuncia Fabrizio Marcello, capogruppo Pd in consiglio comunale, “con 32 milioni di euro a disposizione, che rischiano per il terzo anno di non essere spesi, questa amministrazione del comune di Cagliari che, a parole, in campagna elettorale, si impegnava “a valorizzare le periferie, tramite un piano di riqualificazione che fornisca maggiori servizi e sicurezza”, che fa ? Lascia cadere a pezzi il patrimonio comunale e non si preoccupa di intervenire, con manutenzioni straordinarie che sono in capo all’amministrazione, e di recuperare i propri immobili. Cagliari non merita tutto questo”.