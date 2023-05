Perde il controllo dell’auto, colpisce 3 veicoli e scappa: marocchino denunciato a Sanluri per omissione di soccorso.

Ieri a Sanluri i Carabinieri del Radiomobile hanno denunciato per fuga a seguito di sinistro, omissione di soccorso e lesioni stradali un operaio 38enne marocchino, già noto per precedenti vicende giudiziarie. L’uomo è stato anche segnalato alla Prefettura di Cagliari per un insieme di violazioni al codice della strada: guida senza patente, guida di veicolo con revisione scaduta, guida di veicolo senza copertura assicurativa e velocità non commisurata alle condizioni del luogo e del traffico. Gli uomini dell’Arma sono intervenuti in relazione a un sinistro stradale causato dallo straniero che, con una condotta di guida imprudente, ha perso il controllo della propria Renault Clio e ha colpito tre veicoli, per poi darsi alla fuga. Tra questi un Fiat Doblò, condotto da un operaio 22enne di Lunamatrona, provocando lievi lesioni all’autista e danni per circa 7.000 euro al mezzo; poi una Opel Corsa e una Dacia Sandero che si trovavano parcheggiate a bordo strada, con danni di circa 1000 euro per ogni mezzo.

Le verifiche successive hanno poi consentito di rilevare tutte le contravvenzioni al codice della strada, delle quali l’uomo dovrà rispondere all’autorità amministrativa.