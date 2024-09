Paura a Sestu: nonnina cade nella cunetta per evitare di essere travolta da un’auto in corsa e si frattura

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sestu – Cade nella cunetta per evitare di essere travolta da un’auto in corsa: polso e avambraccio fratturati, “un tempo c’erano gli archetti che delimitavano il passaggio pedonale. Poi sono stati divelti da qualche automobilista distratto. Non sarà il caso di posizionarli nuovamente?” esprime un cittadino.

Una strada stretta dove automobili e pedoni si sfiorano soprattutto se la velocità dei mezzi a quattro ruote non è moderata. E così è accaduto ad una anziana cittadina che, i giorni scorsi, ha perso l’equilibrio ed è finita in terra per evitare di essere investita. A raccontare l’accaduto è Callisto Spiga: “Siamo in via Oristano, la strada che collega la via Cagliari a via Montgolfier. “Il primo tratto è molto stretto e pericoloso per i pedoni che vi transitano” mi dice una anziana concittadina che nei giorni scorsi è inciampata rovinando a terra nella cunetta mentre scansava una macchina che la sfiorava. E’ stata soccorsa da una coppia di automobilisti che le hanno fasciato il polso dolorante. Ma dopo, le visite mediche hanno rilevato delle fratture, per cui ora si ritrova con l’avambraccio e polso ingessati. Ne avrà per qualche mese, insomma. La strada, nel primo pezzo, in effetti quasi non consente il contemporaneo passaggio di automezzi e pedoni, nel lato sinistro c’è il marciapiede, un po’ malconcio per la verità. A destra un tempo vi erano gli archetti per delimitare il percorso dei pedoni, però furono abbattuti da qualche automobilista poco attento in curva. Sarà il caso di metterli di nuovo?”.