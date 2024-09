Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari-Empoli 0-2, Nicola da horror: difesa colabrodo e attacco nullo, la squadra di Giulini allo sbando. Una prestazione sconcertante, il Cagliari perde la terza partita consecutiva con un solo gol segnato in cinque gare soli due punti in classifica. Traballa già la panchina di mister Nicola? Di sicuro non c’è gioco e fa discutere l’esclusione di Gaetano, entrato nel finale quando è stato l’unico ad accendere la luce. Il Cagliari con quattro gare in casa su cinque non solo non si vincere, ma continua a perdere e stavolta gioca in maniera imbarazzante.

Male in tutti i reparti, una difesa da incubo e un centrocampo sempre sovrastato da un Empoli che oggi sembrava il Real Madrid. Colombo ed Esposito hanno fatto a pezzi una retroguardia che sembra non essere organizzata, che fa acqua e subisce quasi passivamente g.li attacchi avversari. L’attacco ri rivela evanescente, Piccoli non ne prende una e sembra impaurito, Luvumbo è l’ombra del giocatore dello scorso anno. In panchina non c’è più Ranieri con le sue intuizioni e si vede. Nicola ha scelto Makoumbou dall’inizio e il centrocampista ha tradito nettamente le attese, dimostrando perchè sinora era rimasto in panchina.

Malissimo Zappa e Deiola, buono l’esordio di Zortea autore almeno di diversi cross. Nella ripresa Nicola ha inserito senza successo Pavoletti, poi Lapadula Azzi e Viola, con Gaetano fuori sino a un quarto d’ora dalla fine. Crisi nera rossoblù, che apre a più di una riflessione, con i tifosi del Cagliari che con Giulini presidente continuano ad assistere a sconfitte avvilenti.