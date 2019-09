Pagina oscurata, Forza Nuova denuncia Facebook: “Attentato alla libertà di opinione”

La segreteria nazionale di Forza Nuova ha dato mandato al proprio ufficio legale di procedere contro Facebook Italia per il reato di diffamazione e per tutti i reati relativi all’attentato alle libertà di opinione commessi a danno del movimento. Lo annuncia una nota del movimento di Roberto Fiore. “Inoltre, l’ufficio legale raccoglierà tutte le richieste per danni avanzate dalle migliaia di persone che hanno visto le proprie pagine di interesse lavorativo cancellate. Il processo penale avrà la funzione di sollevare la questione politica ai pià alti livelli giuridici”.

