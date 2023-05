Oggi il verdetto sullo sfidante di Mario Puddu ad Assemini: decide il tribunale

Il verdetto è vicino: alle 14 il tribunale di Cagliari deciderà chi sarà lo sfidante di Mario Puddu al ballottaggio dell’11 e 12 giugno ad Assemini. Il posto se lo contendono Diego Corrias, candidato del centrosinistra con Pd, socialisti e 5 Stelle, e Niside Muscas, candidata del centrodestra senza il Psd’az rimasto fuori dai giochi: solo 9 voti li separano, ma ci sono 21 schede contestate da assegnare e 309 nulle. Proprio su quelle 21 schede si esprimeranno i giudici, ma visti i ridotti margini di scarto non è escluso che venga richiesto il riconteggio di tutte le schede già scrutinate.

Ad Assemini appena il 46% degli elettori è andato al voto e al momento dello scrutinio si sono registrate tensioni e scontri fra rappresentanti di lista e scrutatori, tanto da rendere necessaria la presenza dei carabinieri. Intanto, in attesa di sapere con chi dovrà vedersela l’11 e 12 giugno al ballottaggio, Mario Puddu si gode la rivincita: pur non avendo incassato i voti per strappare la vittoria al primo turno, con il 38% si è preso saldamente il comando dei consensi, a capo di una coalizione centrista e contro gli ex, i grillini che non avevano voluto ricandidarlo cinque anni fa e che ora sono in caduta libera.