La continuità territoriale tra ritardi e guasti aerei: nuovo dietrofront nel cuore della notte, il volo decollato dalla capitale alle 22,50 non è mai giunto a Cagliari ma, dopo poco la partenza, è tornato indietro lasciando i viaggiatori a terra tra rabbia e disagi.

Hanno trascorso la notte in albergo anziché nell’isola con la promessa di ripartire questa mattina alle 7: una lunga giornata nera quella di ieri che ha segnato ben due aerei decollare e fare rientro poco dopo.

Infinite polemiche si susseguono da ore, viaggiatori infuriati e soprattutto preoccupati per i guasti continui che mettono a dura prova la percezione della sicurezza a bordo.