I disagi sono continuati anche questa mattina nel quartiere della Marina dove i ristoranti hanno accolto tantissimi turisti. Ma ieri notte è andato in scena il caos. Come raccontato in anteprima assoluta da Casteddu Online centinaia di persone sono rimaste al buio chiuse nelle sale dei locali per la disperazione dei ristoratori che hanno dovuto spegnere le cucine e si sono visti saltare gli affari di una serata da tutto esaurito. Con la città piena di turisti sta andando in scena in vari quartieri una vera e propria vergogna. La luce va via in continuazione, il caldo e i tanti condizionatori accesi mettono a nudo una rete elettrica che evidentemente fa buchi da tutte le parti. In via Cadello è esplosa la rivolta per un enorme generatore -che qualcuno ha definito una “power bank stradale”- che fa un rumore fortissimo giorno e notte e gli abitanti raccontano di non riuscire a dormire, sempre quando hanno l’energia elettrica, ovviamente. Insomma, una situazione che poi si è distribuita negativamente anche a Monserrato e a Quartu, dove anche lì non sono mancate le esternazioni di rabbia dei proprietari dei locali che si sono visti tempestati dai blackout. Ma di chi è la colpa? Ma Enel perché non interviene? Ma davvero siamo condannati ad un’estate in cui non abbiamo neanche la luce nelle strade o dentro i bar?