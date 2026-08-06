Non è la prima volta che i bagni vicino ai campi da basket vengono deturpati da chi non sa come trascorrere il tempo. È accaduto anche ieri e queste sono le condizioni in cui sono stati rinvenuti la mattina: le porte sono state quasi del tutto divelte con parti cadute all’interno, ai piedi dei sanitari.

Impossibile usarli e per questo motivo le porte sono state subito riparate per evitare ulteriore disagi agli avventori. La rabbia dei cittadini non si è fatta attendere e, tramite i social, hanno duramente condannato l’ennesimo scempio verso il bene di tutti.