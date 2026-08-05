Bruttissima aggressione nel tardo pomeriggio di oggi lungo viale Sant’Avendrace a Cagliari. I fatti risalgono attorno alle 19 di questa sera, vicino alla fermata degli autobus, quando un giovane è stato picchiato con un bastone. Gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure al giovane che è stato trasportato al pronto soccorso.

Gli agenti della polizia, intervenuti sul posto, si stanno occupando della vicenda per ricostruire i motivi alla base di una così brutale aggressione e per risalire a chi l’ha compiuta.