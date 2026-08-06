La Struttura Complessa di Cardiologia e UTIC dell’Ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale desidera esprimere la più sentita gratitudine ai coniugi che hanno scelto di celebrare il loro 50° anniversario di matrimonio con un gesto di straordinaria generosità.

In occasione di questa importante ricorrenza, i coniugi Teresina Porcu e Francesco Caria hanno deciso di rinunciare alle tradizionali bomboniere, devolvendo l’importo a una raccolta fondi destinata alla Cardiologia. L’iniziativa ha riscosso grande entusiasmo tra gli invitati, che hanno aderito con convinzione, consentendo di raccogliere una somma ancora più significativa.

Grazie a questa donazione, la Cardiologia ha potuto acquisire un lettino ergonomico per ecocardiografo, progettato per garantire un maggiore comfort ai pazienti durante l’esecuzione degli esami ecocardiografici e, allo stesso tempo, rendendo l’attività diagnostica ancora più efficiente e performante. L’attenzione al benessere del paziente rappresenta un elemento fondamentale della qualità delle cure. Un’attrezzatura moderna e funzionale consente di eseguire gli esami in condizioni ottimali, favorendo una migliore esperienza per il paziente e una maggiore precisione operativa per il personale sanitario.

La Cardiologia, e in modo particolare la Dottoressa Margherita Casula che ha fatto da tramite, rivolge un sincero ringraziamento ai donatori e a tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa, che rappresenta un prezioso supporto per il continuo miglioramento delle dotazioni tecnologiche e della qualità dell’assistenza offerta ai pazienti.

«A nome di tutta la Asl Medio Campidano rivolgo ai coniugi i più affettuosi auguri per le loro Nozze d’Oro e un profondo ringraziamento per questo atto di grande nobiltà d’animo», dichiara il Direttore Generale della Asl Medio Campidano, Dott. Joseph Polimeni. «Il loro gesto rappresenta una testimonianza tangibile del profondo legame di fiducia che unisce la comunità locale al proprio ospedale. È la dimostrazione di come l’alleanza e la sinergia tra cittadini e sanità pubblica possano fare la differenza, offrendo un contributo concreto e prezioso al lavoro quotidiano dei nostri professionisti».