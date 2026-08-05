Nel pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco sono intervenuti nella località Sant’Isidoro, nel territorio del comune di Quartucciu, per un incendio di vegetazione.

Le fiamme, alimentate dal vento, si sono rapidamente propagate tra le sterpaglie, raggiungendo le aree esterne di alcune abitazioni limitrofe.

Sul posto sono intervenute le squadre di pronto intervento della Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Cagliari, che hanno provveduto a circoscrivere e spegnere l’incendio, avviando successivamente le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di bonifica dei focolai residui.

Per il coordinamento delle operazioni di soccorso è stato richiesto l’intervento del Funzionario di Guardia dei Vigili del fuoco, che ha effettuato il sopralluogo sull’area interessata.

Alcune persone sono state assistite dal personale sanitario del 118 per l’inalazione del fumo sviluppatosi durante l’incendio e sono state evacuate.

Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme all’interno delle abitazioni, già interessate esternamente dall’incendio.

Alle operazioni di contrasto alle fiamme hanno preso parte anche le squadre della Protezione Civile impegnate per il servizio antincendio boschivo regionale, operando in supporto ai Vigili del fuoco nelle attività di spegnimento dell’incendio d’interfaccia sulla vegetazione.