Nuove opportunità di lavoro al Comune di Cagliari. L’amministrazione ha pubblicato due concorsi pubblici per esami finalizzati all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive 15 figure nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.

Nel dettaglio, i bandi prevedono la copertura di 9 posti da funzionario di Polizia locale e 6 posti da funzionario tecnico.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il Portale unico del reclutamento InPA entro il termine perentorio delle ore 12 di venerdì 4 settembre 2026. Potranno partecipare i candidati in possesso dei requisiti indicati nei rispettivi bandi, allegando la documentazione richiesta. L’iniziativa rientra nel piano di rafforzamento dell’organico comunale e punta a potenziare sia il corpo della Polizia locale sia gli uffici tecnici dell’amministrazione. I bandi completi, con l’indicazione dei requisiti di ammissione, delle modalità di svolgimento delle prove e della documentazione necessaria, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Cagliari e sul portale InPA.