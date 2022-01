Nuove truffe sul web, nel mirino un 40enne di Siurgus Donigala e un 58enne di Villacidro.

L’11 gennaio i Carabinieri della Stazione di Siurgus Donigala, a conclusione di attività d’indagine scaturita dalla querela presentata da un 40enne del luogo, hanno denunciato per truffa un 63enne di Roma censurato per reati specifici, il quale aveva proposto la vendita online su un sito web di uno smartphone Iphone 11 che, l’ignaro denunciante aveva acquistato il 29 luglio scorso a fronte di un versamento di 600 €, senza però aver ricevuto l’apparecchio elettronico. Il venditore, dopo aver ricevuto il denaro non ha provveduto alla consegna della merce e anzi si è reso irreperibile.

Sempre l’11 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Villacidro, dopo la querela presentata da un 58enne operaio del luogo, hanno denunciato per truffa una 39enne e un 39enne, entrambi di Napoli, poiché, in concorso tra loro, con artifici e raggiri, avevano pubblicato su un sito on line un annuncio di vendita di un motore per imbarcazioni; attirato l’interesse del 58enne a perfezionare l’acquisto, lo avevano invitato a eseguire un bonifico di € 250 su un conto corrente a loro intestato. Il denunciante, allettato dall’occasione, ha proceduto al pagamento e i due, una volta incassato il denaro, hanno estinto il conto corrente sul quale la vittima aveva effettuato l’accredito.